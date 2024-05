Crailsheim zweiter BBL-Absteiger - Hamburg in den Play-ins

Die Hakro Merlins Crailsheim sind nach den Tigers Tübingen zweiter Absteiger aus der Basketball Bundesliga (BBL) und kehren nach sechs Jahren in die ProA zurück. Eine 83:103 (43:49)-Heimniederlage gegen Alba Berlin besiegelte am letzten Hauptrundenspieltag den Sturz in die Zweitklassigkeit, die ebenfalls bis zum Schluss gefährdeten Rostock Seawolves und MLP Academics Heidelberg sind dagegen gerettet.