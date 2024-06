BBL: Alba atmet durch, Bayern auf Kurs, aber "noch nicht drin"

Nach dem bösen Fehlstart gegen die Niners Chemnitz hat Alba Berlin zurückgeschlagen und in der Basketball Bundesliga (BBL) neue Hoffnung auf den Finaleinzug. „Wenn wir diesen Schwung mit in das Spiel am Sonntag nehmen, haben wir eine gute Chance“, sagte Nationalspieler Louis Olinde nach dem 86:64 (48:40)-Sieg im zweiten Playoff-Halbfinale. Am Sonntag (17.00 Uhr) winken in Chemnitz allerdings beiden Teams zwei Matchbälle in der Best-of-five-Serie.