Nach BBL-Verkleinerung: ALBA-Boss will noch weniger Klubs!

Am Montag gab die BBL die Entscheidung bekannt: Die Basketball-Bundesliga wird in der kommenden Saison mit nur 17 Mannschaften an den Start gehen. Nach dem Verzicht von Zweitligameister PS Karlsruhe Lions hatten die Clubs sich in einer Abstimmung dafür entschieden, dass die Liga nicht durch ein Wildcard-Verfahren aufgefüllt wird - auch, weil sich kein Verein fand, der sich darauf bewerben wollte. Nun erzählt ALBA-Boss Marco Baldi, dass er die Liga sogar noch weiter schrumpfen würde.