Emotionale Abschiedsbotschaft von Bayern-Star

von SPORT1 15.07.2024 • 20:22 Uhr Die Basketballer vom FC Bayern werden zukünftig ohne Serge Ibaka auflaufen. Der Spanier teilt ein Abschiedsstatement und dankt der großen Bayern-Familie.

Der Umbruch bei den Basketballern des FC Bayern geht weiter. Nach dem Abschied von Trainer Pablo Laso, DBB-Weltmeister Isaac Bonga oder auch Leandro Bolmaro und Sylvain Francisco kehrt ein weiterer Star dem Deutschen Meister den Rücken.

Auf Instagram veröffentlichte der langjährige NBA-Profi Serge Ibaka ein Abschiedsstatement und richtete Dankesworte an die Verantwortlichen der Münchner. Wenig später verkündetet Bayern den Abgang offiziell und erklärte, Ibaka werde noch einmal innerhalb der EuroLeague wechseln.

„In einem Moment, in dem viele an mir gezweifelt haben, hat der FC Bayern mir eine Chance gegeben. Es war mir eine Ehre, eine der größten Sportmarken und Institutionen der Welt zu vertreten. Der Gewinn des deutschen Pokals und der Bundesliga war zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere etwas ganz Besonderes, ebenso wie die Teilnahme an der EuroLeague“, schrieb Ibaka, den es nach einem Jahr weiterzieht.

Serge Ibaka verlässt die Bayern-Basketballer offenbar

Ibaka: Umfangreiche Dankesworte

Mit Dankesworten fuhr der 34-Jährige fort: „Danke an Herbert Hainer, Marko Pesic und Daniele Baiesi, dass sie mich nach München geholt und an meine harte Arbeit und Erfahrung geglaubt haben. Danke an Trainer Pablo Laso, dass er an mich geglaubt hat und an den gesamten Trainerstab und die Vereinsmitarbeiter für ihre Arbeit und Unterstützung auf und neben dem Platz. Danke an meine Mannschaftskameraden für ihre Arbeit und dafür, dass sie mich in der Umkleidekabine willkommen geheißen haben. Und danke an die Fans für ihre konstante Unterstützung während der gesamten Saison, die ich nie vergessen werde. #DankeBayern.“

Ibaka war 2023 nach München gekommen, sein Vertag bei den Münchnern war am 30. Juni ausgelaufen. Zuvor spielte der 2,13 Meter große Spanier in der NBA bei den Milwaukee Bucks, ebenso lief er für die Los Angeles Clippers, die Toronto Raptors und die Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga auf.

Pesic gibt sich demütig

Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic betonte: „Dass Serge nach seiner erfolgreichen Zeit in der NBA bei uns in München seinen Schritt zurück nach Europa vollzog, empfinden wir auch im Rückblick als große Auszeichnung für unseren Verein. Er hat uns in der vergangenen Saison mit seiner großen Passion für den Basketball und seiner unglaublichen Professionalität sehr viel gegeben auf dem Weg zum Double. Wir bedanken uns dafür herzlich bei Serge und wünschen ihm noch viele erfolgreiche Jahre auf dem Court.“

Gute Zahlen