Nach Pesic-Wutrede: Müde Bayern patzen in der BBL

SPORT1 19.10.2024 • 23:33 Uhr Nach dem EuroLeague-Doppelpack unterliegt BBL-Meister FC Bayern München dem bisherigen Tabellenvorletzten. Die Ansetzung des Spiels sorgt bei den Bayern für mächtig Ärger.

Die Befürchtungen von Bayern-Boss Marko Pesic sind wahr geworden! Die Basketballer das FC Bayern München kassierten nach dem kräftezehrenden EuroLeague-Doppelpack eine überraschende Pleite in der Bundesliga.

Der Titelverteidiger um Weltmeister-Trainer Gordon Herbert verlor am Samstag bei Abstiegskandidat Syntainics MBC 75:79 (35:40) und musste am fünften Spieltag bereits seine zweite Niederlage hinnehmen. Die Bayern büßten damit ihren zweiten Tabellenplatz ein.

Pesic schoss wegen Ansetzung gegen BBL

Die Ansetzung der Begegnung am Samstag-Nachmittag hatte unter der Woche für große Aufregung gesorgt. Nach dem turbulenten 109:107-Sieg in der EuroLeague gegen Paris hatte Bayern-Boss Marko Pesic in der Mixed-Zone zu einem Wut-Monolog ausgeholt.

„Es ist nicht einfach für die Mannschaft. Wir sind in anderthalb Wochen durch halb Europa gereist“, sagte er nach dem Spiel. „Wir waren in Göttingen, wir waren in Athen, in Bonn, in Belgrad und jetzt sind wir wieder hier in München. Gut, dass wir heute gewonnen haben. Denn mein Vater hat immer gesagt: Nur wer verliert, darf sich beschweren.“

Anschließend redete Pesic sich so richtig in Rage. „Die BBL und Herr Holz (Geschäftsführer Dr. Stefan Holz; Anm. d. Red.) müssen sich langsam mal Gedanken machen. Sie haben die Frechheit, uns nach einer Doppelwoche am Samstag um 16 Uhr wegen eines Fernsehtermins beim MDR anzusetzen. ALBA Berlin spielt sonntags um 18 Uhr - das ist genau richtig. Aber uns am Samstag um 16 Uhr nach Weißenfels zu schicken, ist unverantwortlich“, schimpfte er.

„Wenn die BBL glaubt, dass man ein Produkt so nach vorne bringen kann, dann irrt sie sich“, führte Pesic weiter aus und betonte dabei immer wieder, dass es ihm nur um das Wohl der Spieler gehe. „Wir sind keine Sau, die man durchs Dorf treibt. Das ist eine absolute Frechheit. Wir haben gesagt, das geht nicht. Wir haben eine Doppelwoche. Ich werde nicht dabei sein, weil ich keinen Respekt davor habe, was die BBL mit uns macht.“

BBL-Geschäftsführer Holz hatte daraufhin auf SPORT1-Nachfrage entgegnet: „Es gibt noch eine andere Perspektive, das ist die Perspektive des MBC und die Perspektive der Liga insgesamt, aber das möchte ich nicht über die Medien spielen.“

Bayern setzt trotz hoher Belastung auf bewehrtes Personal

Für Bayern war das Spiel beim MBC das fünfte Spiel in zwölf Tagen. Zudem musste der FCBB vier dieser Spiele auswärts agieren. Als Reaktion darauf ließ Trainer Gordon Herbet zunächst auch eher die zweite Reihe spielen. So liefen die Bayern in Weißenfels dann auch zumeist einem Rückstand hinterher.

In Halbzeit zwei setzte Herbert dann aber zunehmend auf das Personal, welches auch beim EuroLeague-Erfolg unter der Woche viele Minuten gehen musste, eine echte Rotation sieht anders aus. Angeführt von Nationalspieler Nick Weiler-Babb kamen die Bayern zwölf Sekunden vor Spielende noch einmal bis auf zwei Punkte heran. Bester Werfer der Bayern war Weiler-Babb mit 19 Punkten. Der MBC um den früheren Bayern-Publikumsliebling John Bryant stellte in Ty Bremer (22 Punkte) den Topscorer der Partie.

Die Bayern hatten in der EuroLeague am Dienstag 78:86 bei Partizan Belgrad um den früheren Münchener Isaac Bonga verloren, nur 48 Stunden später gab es einen 109:107-Sieg gegen Paris Basketball.

