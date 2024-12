"Ein harter Monat": Alba verliert auch zum Jahresabschluss

Für Alba war es in den vergangenen neun Pflichtspielen die achte Pleite, auf das Team warten im neuen Jahr nun gleich schwere Aufgaben. Bereits am kommenden Donnerstag steht das EuroLeague-Heimspiel gegen Tabellenführer AS Monaco an, am Sonntag kommt dann der deutsche Meister und BBL-Spitzenreiter Bayern München nach Berlin.