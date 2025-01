BBL: Würzburg klettert auf Platz zwei

Die Würzburg Baskets haben den neunten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert und damit den zweiten Tabellenplatz erobert. Die Mannschaft von Trainer Sasa Filipovski setzte sich am Freitag in einem umkämpften Spiel 79:78 (42:36) gegen Schlusslicht BT Göttingen durch. Damit sind die Würzburger wieder erster Verfolger von Meister Bayern München, der aber eine Partie weniger absolviert hat.