"Viele hassen sie": Bayern-Trainer findet klare Worte

Lukas Mürter 17.05.2025 • 14:03 Uhr Vor dem Auftakt in die Playoffs der BBL hat Bayerns Trainer Gordon Herbert mit deutlichen Worten die besondere Stellung seines Klubs in Deutschland betont und Tendenzen von Sport-Fans kritisiert.

Bayern-Trainer Gordon Herbert hat seine Mannschaft vor dem Start der BBL-Playoffs am Samstagabend in die Pflicht genommen und zudem deutliche Worte über die Stellung des Klubs verloren. „Entweder liebt man Bayern oder man hasst Bayern“, sagte der Kanadier im Vorfeld des ersten Spiels gegen den Mitteldeutschen BC, als er auf ein altes Zitat von Svetislav Pesic angesprochen wurde.

Pesic, der die Basketballer des FC Bayerns von 2012 bis 2016 trainiert hatte, hatte einmal von sich gegeben, dass viele den FCBB gerne verlieren sehen würden. „Wenn man für Bayern spielt, kommen die Fans nicht in die Halle um das andere Team siegen zu sehen, sondern um Bayern verlieren zu sehen“.

Für Herbert hat er es auf den Punkt gebracht. „Da hat Coach Pesic auf jeden Fall recht“, stimmte er zu und zog einen Vergleich zu seiner Heimat. „Das erinnert mich an Eishockey in Kanada. Dort wollen auch alle Kanadier die keine Fans vom Team sind, die Toronto Maple Leafs verlieren sehen. Viele hassen sie und wollen sie verlieren sehen.“

„Ich denke mit Bayern ist es in Deutschland genauso“, fand Herbert, der sich leicht verärgert über diese Tendenzen von vielen Fans zeigte. „Wir leben leider in einer sehr negativen Welt, wo es leider so ist, dass viele hoffen, dass große Mannschaften, die auch eine große Marke sind, scheitern.“

Fehlende Konstanz in der BBL

Die Bayern hatten in der EuroLeague eine starke Saison gespielt, jedoch das selbstgesteckte Ziel Final Four verpasst. Letztlich waren Herbert und Co. im Play-in-Turnier der europäischen Königsklasse gegen Real Madrid ausgeschieden.

Derweil wackelten die Münchner in der Bundesliga immer wieder. „In den Playoffs wird es sehr wichtig sein, dass du gut anfängst, damit der Gegner erst gar nicht das Gefühl bekommt, dass er gewinnen kann“, sagte Weltmeister Johannes Voigtmann.

Trainer Herbert hat den Basketball-Meister auf die Playoffs in der Bundesliga eingeschworen. „Wir müssen unsere EuroLeague-Mentalität, unser EuroLeague-Spiel in die BBL bringen”, forderte er. „Wir haben gezeigt, auf welchem Level wir spielen können.“

„Respekt für den MBC, aber...“

Die Bayern beendeten die BBL-Hauptrunde gerade noch so als Tabellenerster. Ab Samstag (20.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) treffen die Münchner in der Viertelfinal-Serie auf ihren Angstgegner. Im Pokal hatten die Syntainics die Münchner im Final Four überraschend geschlagen und sich im Anschluss gar den Titel gesichert.

„Jedes Team in der BBL ist gegen uns extra motiviert“, sagte Herbert, für den seine Mannschaft nur auf sich selbst fokussiert auftreten müsse. „Ich habe viel Respekt für den MBC, aber es sollte nicht darauf ankommen gegen wen wir spielen. Wir müssen uns darauf fokussieren, dass wir so spielen, wie wir wollen. Unsere Einstellung und unsere Arbeitseinstellung muss passen.“

