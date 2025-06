BBL-Zoff spitzt sich zu

Die Basketball Bundesliga (BBL) hat die scharfe Kritik von ratiopharm Ulm in der Debatte um eine mögliche Verschiebung zweier Spiele in der Play-off-Finalserie zurückgewiesen.

Die Liga müsse „sich stets im Rahmen der für alle Clubs geltenden Spielordnung bewegen“, teilte die BBL in einer Stellungnahme am Montag mit.

Zwei Ulm-Spieler im NBA-Draft

Saraf und Essengue sind Kandidaten für den NBA-Draft, der am 25. und 26. Juni in New York steigt. Derzeit sind jedoch Spiel vier und fünf der BBL-Finalserie für den 24. und 26. angesetzt. Am Sonntag unterlagen die Ulmer zum Final-Auftakt mit 66:82 und gingen in der Best-of-five-Serie mit 0:1 in Rückstand.