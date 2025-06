Scharfe Kritik auch an Bayern: Dieses Duo wird zum Zankapfel

„Durch die Unnachgiebigkeit der easyCredit BBL und unseres Finalgegners FC Bayern Basketball werden nicht nur zwei Ulmer Top-Talente zwischen ihren Träumen aufgerieben und der sportliche Wert der Finalserie zur Disposition gestellt, dazu wird aus unserer Sicht ein fatales Zeichen nach außen gesetzt“, schrieb der Klub am Sonntag in einer Mitteilung mit der Überschrift: „BBL-Entscheidung wirft Schatten auf Finalserie“.

NBA-Draft überschneidet BBL-Finals

Mit den Talenten Noa Essengue und Ben Saraf stehen zwei Spieler im Ulmer Kader , die am 26. Juni am NBA -Draft teilnehmen werden. Der 18-jährige Essengue wird sogar als Top10-Pick gehandelt, auch die Wahl von Ben Saraf gilt als sicher.

Das Problem: Der Draft (26. Juni, ab 2 Uhr Uhr deutscher Zeit) fällt genau in den Zeitraum zwischen einem möglichen Spiel vier (24. Juni) und fünf (26. Juni) der Finalserie zwischen Bayern und Ulm, weshalb beide Spieler für eine Teilnahme an den Spielen fraglich sind.

Ulmer Wut: NBA-Draft sei ein „wichtiger Grund“

„Die Führungen der Bundesliga und des FC Bayern Basketball bringen weder Verständnis für die besondere Situation der beiden jungen Ulmer Top-Talente noch für die tiefgreifenden, sportlichen Konsequenzen für die entscheidenden Spiele 4 und 5 der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft auf. Die – am Ende – lapidar formale Begründung: die Teilnahme am NBA-Draft sei kein ‚wichtiger Grund„, klagt Ulm an.