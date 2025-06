Bayern verkündet schwere Verletzung

Maximilian Huber 05.06.2025 • 10:01 Uhr Der FC Bayern Basketball schlägt gegen die MLP Academics Heidelberg zurück. Beim Kantersieg in Nordbaden verlieren die Münchner allerdings Elias Harris. Der 35-Jährige verletzt sich schwer am Knie.

Der FC Bayern Basketball hat den deutlichen 90:61-Sieg bei den MLP Academics Heidelberg teuer bezahlt.

Wie die Münchner am Donnerstagmorgen bekannt gaben, hat sich Center Elias Harris schwer am Knie verletzt. Eine genaue Diagnose stehe noch aus, der Klub werde nach weiteren Untersuchungen ein Update geben.

Harris verdreht sich das Knie

Harris verletzte sich bereits nach acht Minuten ohne Fremdeinwirkung am linken Knie, als der 35-Jährige bei einer Landung unsanft zu Boden kam und sich das Knie verdrehte.

„Wenn ein Spieler sich so schwer verletzt, dann geht das nicht spurlos an einem vorbei. Die Bilder waren nicht schön“, sagte Johannes Voigtmann bei Dyn.

Man merkte dem Weltmeister an, wie nah ihm die Verletzung des Teamkollegen geht. „Wenn du mit einem Menschen so viel Zeit verbringst, sind da auch ganz viele Gefühle bei dir. Sowas hat niemand verdient. Du versuchst da während des Spiels auch ehrlich gesagt nicht so sehr dran zu denken, weil dann wärst du ganz woanders“, zeigte sich Voigtmann nachdenklich.

„Hier in der Halle ist betretende Stille“

Minutenlang wurde Harris auf dem Parkett behandelt, ehe er von seinen Teamkollegen Niels Giffey und Voigtmann gestützt vom Court getragen wurde.

Die Verletzung war auch für die Fans in Heidelberg ein echter Schock. Trotz der hitzigen Playoff-Atmosphäre schwang die Stimmung schnell in Bestürzung über die Verletzung um. „Hier in der Halle ist betretende Stille“, stellte Dyn-Kommentator Florian von Stackelberg fest.