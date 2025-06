"Dann kommen wir in Teufels Küche!" BBL-Boss reagiert auf Final-Zoff

„Kann ich nicht nachvollziehen. Keine Ahnung“, sagte Holz in der Halbzeitpause von Spiel zwei der Serie bei Dyn .

Die Ulmer hatten am Dienstag als Reaktion auf eine Stellungnahme der Liga mitgeteilt: „Sowohl bei den geschilderten Abläufen als auch hinsichtlich der Chronologie entspricht die Darstellung nicht den Tatsachen.“

BBL-Boss: „Dann kommen wir in Teufels Küche“

„Ich verstehe schon die Ulmer Position“, sagte Holz. „Aber mein Job ist es auch nicht, mich da beliebt zu machen, sondern stringent die Regularien, die sich die Klubs selbst gegeben haben, auch anzuwenden. Das haben wir in dem Fall gemacht. Am Ende des Tages haben wir da keinen Spielraum. Wenn wir da die Tür aufmachen, dann sind Tür und Tor geöffnet. Und dann kommen wir auch in Teufels Küche.“