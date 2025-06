Emotionale Bayern-Rückkehr: "Eine Geschichte, die man nicht glaubt"

Moritz Thienen , Philipp Schmidt 01.06.2025 • 11:41 Uhr Im Halbfinale der BBL-Playoffs kommt es zur emotionalen Rückkehr von Paul Zipser. Der ehemalige Bayern-Star zählt wieder zu den Heidelberger Leistungsträgern - und beeindruckt sogar den Gegner.

Diese Rückkehr wird für alle Beteiligten extrem emotional. Zum ersten Spiel der Halbfinalserie zwischen dem FC Bayern Basketball und den MLP Academics Heidelberg (16.30 Uhr im LIVETICKER) kehrt Paul Zipser zurück nach München.

{ "placeholderType": "MREC" }

Klar, es ist nicht das erste Spiel von Zipser gegen seine alte Liebe aus München. Schon im Dezember 2023 spielte er mit seinen Heidelbergern in München, damals aber nur in einem normalen Ligaspiel. Aber jetzt trifft der ehemalige Nationalspieler erstmals in den Playoffs auf den FC Bayern.

Es ist das erste Playoff-Halbfinale der Heidelberger seit knapp 50 Jahren und Zipsers erster Auftritt im neuen SAP-Garden. Noch besonderer macht es aber, dass Zipser wieder zu Heidelbergs Leistungsträgern gehört und im Viertelfinale nach einer schweren Saison plötzlich mit knapp 23 Minuten Spielzeit wieder zum echten Faktor wurde.

Auch gegen Bayern wird er wieder wichtig werden. Dies gleicht nach seiner komplizierten Hirn-OP im Sommer 2021 einem kleinen Wunder. Damals rang Zipser sogar um sein Leben, jetzt ist er endgültig zurück auf der großen sportlichen Bühne.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bayern voll des Lobes für Zipser: „Da ziehe ich meinen Hut“

Das freut ganz besonders auch die Protagonisten beim Halbfinalgegner aus München. Denn Zipser ist in München weit mehr als nur ein Ex-Spieler.

„Das ist eine Geschichte, die man so nicht wirklich glaubt, nach dem, was ihm passiert ist. Dass er sich so zurückgekämpft hat, ist unglaublich”, erklärte Bayern-Guard Justus Hollatz bei einem Mediengespräch vor dem Halbfinale auf SPORT1-Nachfrage.

„Größten Respekt muss man da sagen“, ergänzte Hollatz: „Dass er jetzt wieder in der Starting Five ist, zeigt, was für ein Mensch er ist. Da ziehe ich echt meinen Hut.“

„Ich freue mich unglaublich für ihn, dass er wieder voll gesund ist. Das Wichtigste ist, dass es ihm wieder gut geht, nach all dem, was er durchmachen musste“, freute sich auch Bayern-Trainer Gordon Herbert auf SPORT1-Nachfrage: „Er ist ein toller Junge.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Herbert zeigte sich speziell von Zipsers Kampfgeist beeindruckt: „Es ist wirklich toll, dass er wieder so spielt. Gerade spielt er wahrscheinlich seinen besten Basketball, seitdem er von der Krankheit zurückgekommen ist.“

Gehirntumor veränderte Zipsers Leben

In den Gesprächen ist klar zu merken, welch besonderen Status Zipser bei den Bayern noch immer hat. Niemand hat vergessen, wie sehr man im Sommer 2021 gemeinsam mit Zipser um dessen Gesundheit bangte.

Kurz vor der BBL-Finalserie 2021 war bei Zipser ein Hirntumor festgestellt worden. Der damalige Top-Spieler der Bayern hatte kurz vor dem vierten Playoff-Halbfinale plötzlich über Gleichgewichtsprobleme und Kopfschmerzen geklagt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Er sei morgens aufgewacht und habe ein Taubheitsgefühl gespürt, erinnerte sich Zipser im November 2021 im Bayern-Podcast „Open Court“ an den Tag: „Ich habe den Doc angerufen und gesagt: Das kann jetzt nicht richtig sein.“

Und in der Tat war wirklich etwas ganz und gar nicht richtig. Nachdem mehrere Spezialisten bemüht worden waren, gab es die Schockdiagnose: eingebluteter Hirntumor am Hirnstamm, ein sogenanntes Cavernom.

Zipser musste sich lebensbedrohlicher OP unterziehen

Direkt war klar, dass schnell gehandelt werden muss. Es folgte eine unglaublich komplizierte und riskante Operation am Gehirn, die bei Komplikationen sogar lebensbedrohlich hätte sein können.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Das ist ein sehr sensibler Bereich am Hirnstamm, da liegt unter anderem das Zentrum für die Koordination, für die Atmung, das Sehen – das macht das Ganze so gefährlich", sagte Bayern-Arzt Sebastian Torka im Podcast „Open Court“.

Die Gefahr auf bleibende Schäden sei extrem hoch gewesen, berichtete der Mediziner: „Die Operation in dem Bereich ist wirklich hoch kompliziert, selbst die allerbesten Operateure der Welt kommen da an ihre Grenzen. Der Worst Case wären bleibende Schäden gewesen, beim Atemzentrum.“

Doch die heikle OP ging glücklicherweise gut und Zipser überstand alles ohne bleibende Schäden.

Zipser kämpft sich stark zurück

Eine Rückkehr auf das Parkett stand anschließend trotzdem in den Sternen. Die schwere OP am Kopf löste gerade in den ersten Monaten danach extreme Koordinations- und Gleichgewichts-Probleme aus.

Die Münchner unterstützten den Flügelspieler bei seinem langen Prozess und so feierte er im März 2022 tatsächlich sein emotionales Comeback für den FC Bayern.

Auf sein unglaubliches sportliches Niveau von vor der OP kam Zipser aber anschließend nicht mehr zurück. Der ehemalige NBA-Spieler hatte sich in der Saison 2020/21 vor der OP zu einem der Bayern-Topstars und Top-Spieler in Europa entwickelt.

So dominant wie zu dieser Zeit konnte er einfach nicht mehr zurückkommen. Und so trennten sich 2023 schweren Herzens die Wege und Zipser kehrte zu seinem Heimatverein nach Heidelberg zurück.

Zipser feiert nächstes Sensations-Comeback

Auch dort tat sich Zipser lange schwer. Auf 3,4 Punkte in knapp 14 Minuten in seiner Premieren-Saison folgten 2,1 Punkte in knapp neun Minuten in der aktuellen Spielzeit.

Doch dann folgte in den laufenden Playoffs das nächste sensationelle Zipser-Comeback. Aufgrund von Verletzungen auf den großen Positionen musste er plötzlich mehr Verantwortung übernehmen und lieferte.

Beim Viertelfinal-Coup gegen Chemnitz stand er in vier Spielen knapp 23 Minuten auf dem Feld und legte sechs Punkte und sechs Rebounds auf.

„Paul hat einen unglaublichen Wert für die Mannschaft. Es ist natürlich eine ganz spezielle Geschichte bei ihm”, freute sich Heidelbergs Sportdirektor Alex Vogel bei SPORT1: „Er spielt eine große Rolle, die er sehr, sehr gut ausfüllt.“

Zipser? Sein Wort hat „im Team großes Gewicht“

Vogel betonte aber auch, dass Zipser schon in der Zeit, in der er noch eine kleine Rolle spielte, einen großen Mehrwert für das Team hatte.

„Er ist ein Spieler, der unglaublich viel Erfahrung mitbringt und große Ruhe ausstrahlt. Das überträgt sich auf die ganze Mannschaft. Er ist jemand, auf den die Mitspieler hören, der viel im Training redet und dessen Wort im Team großes Gewicht hat“, sagte Vogel, der Zipser mit einer Vertragsverlängerung belohnte.

„Wir sind unglaublich glücklich, dass er bei uns in der Mannschaft ist, weil er ein herausragender Typ ist und zudem auch sportlich aktuell wieder in einer guten Form ist“, betonte Vogel: „Er ist Heidelberger und nimmt im Heidelberger Sport eine ganz wichtige Rolle ein.“

Und in eben jener Rolle will Zipser mit Heidelberg weiter für Aufsehen sorgen. Bei seiner alten Liebe dem FC Bayern haben sie etwas dagegen, auch wenn sich jetzt erstmal alle auf das Wiedersehen freuen.