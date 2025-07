BBL ändert Playoff-Rhythmus

Die Basketball-Bundesliga kehrt zur neuen Saison zum alten Playoff-Modus zurück. Damit will die Liga den Reiseaufwand für die Teams begrenzen.

Die Basketball-Bundesliga ändert zur kommenden Saison den Spielrhythmus in den Playoffs. Ab der Spielzeit 2025/2026 werden alle drei Runden nach dem 2-2-1-Schema ausgetragen, wie die Klubs bei der jüngsten Liga-Tagung beschlossen.

Dabei trägt das in der Hauptrunde besser platzierte Team zunächst zwei Heimspiele aus, dann spielt die andere Mannschaft zweimal daheim. Ein mögliches Spiel fünf würde stets das höher gesetzte Team in eigener Halle absolvieren. SPORT1 hatte über die anstehende Änderung bereits vorab exklusiv berichtet .

Von 1999 bis zum Corona-Turnier 2020 trug die BBL ihre Meisterrunde im 1-1-1-1-1-Format aus. Zur Spielzeit 2020/2021 wurde der Rhythmus auf 2-2-1 umgestellt, um in der Coronazeit weniger zu reisen.

BBL: Belastung soll verringert werden

„Der 2-2-1-Rhythmus bedeutet weniger Reiseaufwand für die Teams, was den Spielern zugutekommt und generell nachhaltiger ist“, sagt Robert Wintermantel, Head of Sports and Finance der BBL: „Des Weiteren können die Playoffs durch weniger Reisetage zeitlich gestrafft und insgesamt verkürzt werden. Dadurch kann auch flexibler darauf reagiert werden, wenn beispielsweise ein BBL-Team das Endturnier eines internationalen Klub-Wettbewerbs erreicht oder mal früh im Sommer eine Olympia-Qualifikation oder Vergleichbares ansteht.“