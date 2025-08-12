Newsticker
Litauischer Nationalspieler kommt! Top-Transfer für Bayern

Litauer kommt! Top-Transfer für Bayern

Der Spielmacher hat beim Meister einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Bei der EM trifft der 24-Jährige auch auf das DBB-Team.
SID
Der deutsche Basketballmeister Bayern München hat den litauischen Nationalspieler Rokas Jokubaitis unter Vertrag genommen.

Der 24-Jährige kommt von Maccabi Tel Aviv und unterschreibt in München bis 2028. Das gab der FC Bayern am Dienstag bekannt.

Neuer Litauen-Star hat große Ziele bei Bayern

Der Spielmacher will bei den Münchnern „viel Verantwortung übernehmen“ und gibt als Ziel die EuroLeague-Playoffs aus.

Sportchef Dragan Tarlac bezeichnete Jokubaitis als „eines der größten europäischen Talente, und doch hat er sich bereits als einer der führenden Point Guards in der EuroLeague etabliert“.

2022 hatte Jokubaitis die Auszeichnung zum „Rising Star“ der Basketball-Königsklasse erhalten.

Jokubaitis 2021 im NBA-Draft ausgewählt

Beim NBA-Draft 2021 war der Profi an Position 34 von Oklahoma City Thunder ausgewählt worden. Es kam jedoch nur zu einem Auftritt in der Summer League für die New York Knicks.

Mit Maccabi spielte Jokubaitis in der vergangenen Spielzeit seine punktbeste EuroLeague-Saison.

Mit der litauischen Nationalmannschaft trifft er bei der Europameisterschaft (27. August bis 14. September) in der Gruppenphase auch auf Weltmeister Deutschland.

