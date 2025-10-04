Nächster Sieg: Ulm bleibt makellos

SID 04.10.2025 • 20:37 Uhr Ratiopharm Ulm setzt sich an die Spitze der BBL fest. Gegen Rostock dreht der Vizemeister das Spiel.

Vizemeister ratiopharm Ulm hat auch sein viertes Pflichtspiel gewonnen und sich an die Spitze der Basketball-Bundesliga (BBL) gesetzt.

Nach dem 87:80 (36:33) über die Rostock Seawolves steht das Team von Trainer Ty Harrelson bei 6:0 Punkten, dahinter folgen drei Teams mit 4:0-Bilanz - darunter Aufsteiger VET-Concept Gladiators Trier.

Topscorer der Ulmer, die unter der Woche zum EuroCup-Auftakt in der Türkei bei Turk Telekom Ankara gewonnen hatten (96:93), war Christian Sengfelder mit 22 Punkten. Für Rostock verbuchte TJ Crockett Jr. 18 Punkte, die Seawolves erlitten die zweite Niederlage im zweiten Spiel.

BBL: Ulm dreht das Spiel im Schlussviertel

Ulm um die deutschen Nationalspieler Sengfelder, Nelson Weidemann und Len Schoormann musste hart für den Sieg kämpfen, vor dem Schlussviertel hieß es 57:61.

