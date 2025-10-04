Vizemeister ratiopharm Ulm hat auch sein viertes Pflichtspiel gewonnen und sich an die Spitze der Basketball-Bundesliga (BBL) gesetzt.
Nächster Sieg: Ulm bleibt makellos
Nach dem 87:80 (36:33) über die Rostock Seawolves steht das Team von Trainer Ty Harrelson bei 6:0 Punkten, dahinter folgen drei Teams mit 4:0-Bilanz - darunter Aufsteiger VET-Concept Gladiators Trier.
Topscorer der Ulmer, die unter der Woche zum EuroCup-Auftakt in der Türkei bei Turk Telekom Ankara gewonnen hatten (96:93), war Christian Sengfelder mit 22 Punkten. Für Rostock verbuchte TJ Crockett Jr. 18 Punkte, die Seawolves erlitten die zweite Niederlage im zweiten Spiel.
BBL: Ulm dreht das Spiel im Schlussviertel
Ulm um die deutschen Nationalspieler Sengfelder, Nelson Weidemann und Len Schoormann musste hart für den Sieg kämpfen, vor dem Schlussviertel hieß es 57:61.
Sengfelder stellte die Weichen 103 Sekunden vor dem Ende mit einem Korbleger plus Freiwurf auf Sieg (86:78), Rostock fand keine Antwort mehr.