BBL: Bayern setzen Siegesserie fort

SID 25.01.2026 • 17:29 Uhr Nächster deutlicher Sieg für die Basketballer des FC Bayern. Der deutsche Meister gibt sich auch gegen die Würzburg Baskets keine Blöße und holt den 13. Liga-Sieg in Folge.

Die Basketballer von Bayern München ziehen an der Tabellenspitze der Bundesliga weiter einsam ihre Kreise. Der deutsche Meister feierte beim 98:79 (37:36) gegen die Würzburg Baskets seinen 13. Liga-Sieg in Serie und zementierte einmal mehr seine Tabellenführung.

Bester Werfer bei der Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic, die mit 15 Siegen aus 16 Spielen weiter über der Liga thront, war Isiaha Mike mit 20 Punkten.

Würzburg war als Zweiter in den Spieltag gestartet, hatte gegen den souveränen Tabellenführer aber nicht den Hauch einer Chance. Für die Bayern war es der nächste extrem deutliche Sieg gegen die nationale Konkurrenz.

BBL: Bayern weiter auf Erfolgskurs

Drei Tage nach dem überzeugenden Sieg in der EuroLeague gegen Valencia Basket erwischten die Bayern einen guten Start und zogen schnell auf zehn Punkte davon.

Würzburg wehrte sich nach Kräfte, konnte aber die letztlich deutliche Niederlage nicht verhindern. Mit der zweiten Pleite in Folge rutschten die Würzburger auf Platz vier ab.