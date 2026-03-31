Trainer-Legende kündigt Abschied an: "Es reicht endgültig"

SID 31.03.2026 • 18:28 Uhr "Nach dieser Saison reicht es nun wirklich", sagt Bayern-Trainer und Trainer-Legende Svetislav Pesic in einem Interview. Nach Jahrzehnten im Basketball will er künftig kürzertreten.

Basketball-Erfolgstrainer Svetislav Pesic hat sein Karriereende als Cheftrainer angekündigt.

„Ich weiß schon, man glaubt mir nicht, wenn ich sage, dass ich aufhöre. Aber nach dieser Saison reicht es nun wirklich“, sagte der 76 Jahre alte Coach des deutschen Basketball-Meisters Bayern München in der Zeit.

Pesic: „Was machst du eigentlich hier, bist du verrückt?“

Pesic erklärte in dem Interview mit der Wochenzeitung, er habe sich bereits während der Saison mit dem Gedanken beschäftigt.

„Was machst du eigentlich hier, bist du verrückt? Du bist bald 77 Jahre alt und immer noch Trainer. Die 90 schaffst du noch, das sind noch 13 Jahre. Da sagte ich mir: Schluss mit Basketball, hör endlich auf!“, sagte der Serbe über einen Moment vor einem EuroLeague-Spiel im vergangenen Januar: Damals habe er in seinem Hotelzimmer aus dem Nichts über sein Trainerleben nachgedacht.

Der frühere Bundestrainer, der mit Deutschland 1993 den EM-Titel gewonnen hatte, hatte den FC Bayern im Dezember nach der Trennung von Gordon Herbert übernommen und war damit für eine zweite Amtszeit nach München zurückgekehrt. Pesic, der zahlreiche weitere Erfolge unter anderem mit Jugoslawien oder Serbien vorzuweisen hat, hatte den FCBB bereits von 2012 bis 2016 betreut und 2014 zum Meistertitel geführt.

Pesic will weiter Basketball-Kurse anbieten

Derzeit liegen die Bayern in der BBL an der Spitze, in der EuroLeague wird der Klub die Playoffs dagegen verpassen. Im BBL-Pokal waren die Münchner im Halbfinale ausgeschieden.

Pesic, der seit mehr als vier Jahrzehnten als Trainer arbeitet, will dem Basketball dennoch verbunden bleiben. „Ich werde immer im Basketball aktiv sein, Kurse geben und sowas. Aber zum Ende meines Lebens kann ich nicht mehr länger Cheftrainer sein“, sagte er.