Basketball-Kracher: Bayern vs. Alba – Matchball um Platz 1

SID 30.04.2026 • 10:52 Uhr Das Topduell des deutschen Basketball steigt in der bayerischen Landeshauptstadt. Die Berliner wollen den Rivalen ärgern.

Matchball für die Basketballer des FC Bayern: Ausgerechnet im Spitzenspiel gegen den langjährigen Rivalen Alba Berlin kann sich der Titelverteidiger die Topplatzierung für die Playoffs sichern. Gewinnt das Team von Trainerikone Svetislav Pesic am Freitag (18.00 Uhr/RBB und Dyn), stehen die Münchner als bestes Team der Hauptrunde fest.

Pesic warnt vor Selbstzufriedenheit

Als „the German Clásico“ bezeichnete der FCB die Partie des Tabellenführers gegen den Zweiten, der gern noch einmal an den Favoriten heranrücken will. Entsprechend mahnte Pesic Konzentration und Kontinuität bei seinem Team an. „Denn langsam kommen die entscheidenden Spiele der regulären Saison und in den Playoffs“, sagte der 76-Jährige: „Das Schlechteste im Spitzensport ist, wenn man selbstzufrieden ist mit dem bereits Erreichten.“

Basketball-Klassiker Bayern gegen Berlin

Bayern gegen Berlin – es ist das derzeit größte Duell im deutschen Basketball. In den vergangenen zwölf Jahren gewannen beide Klubs zusammen acht Mal den Titel. In den einigen Saisons trafen die beiden Branchenriesen auch in der EuroLeague noch aufeinander – nun sind die Partien mit Albas Abkehr in die Champions League seltener geworden.

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