BBL: Schröders Klub erhält Chance am Leben

SID 02.05.2026 • 22:55 Uhr Die Löwen Braunschweig bezwingen in einem Overtime-Krimi die Ludwigsburger und verhindern vorerst den Abstieg.

Die Löwen Braunschweig haben ihre Minimalchance auf den Klassenerhalt in der Basketball Bundesliga (BBL) auf dramatische Weise am Leben gehalten.

Der Klub von Eigentümer Dennis Schröder gewann in der Verlängerung gegen die Playoff-Anwärter Riesen Ludwigsburg mit 98:97 (88:88, 42:42) und setzte damit seine Aufholjagd fort. Es war der vierte Sieg aus den vergangenen sechs Liga-Spielen.

Braunschweig rettet sich in Verlängerung

47 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit hatten die Gastgeber noch mit 83:88 zurückgelegen. Bei nur noch 12 Sekunden Spielzeit rettete dann Bryant Crawford die Löwen in die Verlängerung, dort behielt Braunschweig das Momentum.

Trotz des knappen Heimerfolgs hängt der Klassenerhalt aber am seidenen Faden: Zwei Spieltage vor Saisonschluss haben die Löwen als 17. vier Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den Science City Jena als 16. inne hat.

Schröders Klub zum Siegen verdammt

Die verbleibenden Spiele muss Braunschweig daher für sich entscheiden und zugleich auf zwei Niederlagen für Jena hoffen.

Jena hätte bereits in der früheren Partie am Samstagabend den Braunschweigern den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte bescheren können. Jena verlor allerdings mit 79:89 (33:46) bei den Rostock Seawolves.