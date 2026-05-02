Epischer Wurf zwingt Schröder-Team in die Knie - Wagner zittert!

SID 02.05.2026 • 07:39 Uhr Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers müssen eine ganz bittere Niederlage hinnehmen - es kommt zum Alles-oder -Nichts-Spiel in den Playoffs. Auch das Team von Franz Wagner kann den Sack nicht zumachen.

Ohne den weiterhin verletzten Weltmeister Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA auch ihren zweiten Matchball gegen die Detroit Pistons vergeben.

Nach dem 79:93 wartet in der ersten Playoff-Runde das alles entscheidende siebte Spiel. Zum Showdown kommt es auch für Dennis Schröder mit den Cleveland Cavaliers nach einem dramatischen 110:112 nach Verlängerung bei den Toronto Raptors.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Barretts glücklicher Buzzer-Beater

RJ Barrett traf 1,2 Sekunden vor Schluss zum Sieg der Kanadier – und wie! Sein Wurf war zunächst am Ring abgeprallt, sprang aber hoch in die Luft, weit über das Brett hinaus, die ganze Halle hielt den Atem an – und dann senkte sich der Ball doch noch in den Korb.

„Gott sei Dank! Ich habe im vierten Viertel und in der Verlängerung nichts getroffen, ich habe schlecht gespielt. Gott sei Dank hat dieser Wurf geklappt“, sagte Barrett.

„Es war nur eine halbe Sekunde, aber es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit“, sagte Raptors-Coach Darko Rajakovic. „Ich habe mich für ihn, für diese Mannschaft und für diese Stadt gefreut, dass der Ball im Korb landete.“

„Nennt mich verrückt, nennt mich hellseherisch, aber ich habe das heute Abend kommen sehen“, sagte Rajakovic. „Es ist surreal.“

Schröder spielte keine große Rolle und kam nur auf sieben Punkte. Seine Cavaliers haben im siebten Spiel am Sonntag Heimrecht und damit offenbar einen großen Vorteil: In allen sechs bisherigen Spielen der Serie setzte sich das Heimteam durch.

Magic verspielt deutlichen Vorsprung

Orlando muss dagegen am Sonntag in Detroit um den Einzug in die nächste Runde kämpfen, dabei hätte die Serie längst zugunsten des Teams aus Florida entschieden sein können.

Am Freitag führten die Magic zwischenzeitlich mit 24 Punkten (62:38), ließen das beste Team der Hauptrunde der Eastern Conference aber wieder herankommen.

Nach einem 3:1 steht es somit 3:3. „Niemals aufgeben, so einfach ist das. Das ist der Detroit-Kampfgeist, genau darüber haben wir das ganze Jahr gesprochen“, sagte Cade Cunningham, mit 32 Punkten bester Werfer der Partie.

Tristan da Silva erzielte für Orlando zehn Punkte. Franz Wagner fehlte wie im Spiel zuvor wegen einer Wadenzerrung, sein Bruder Moritz kam wieder nicht zum Einsatz.

Lakers buchen Viertelfinal-Ticket

Im Viertelfinale stehen die Los Angeles Lakers. Altmeister LeBron James (28 Punkte) führte sein Team, das weiterhin auf Superstar Luka Doncic verzichten muss und wieder auf Maximilian Kleber verzichtete, zum 98:78 bei den Houston Rockets.