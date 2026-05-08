"Bester Shooter in Europa": Schröder adelt Bayern-MVP

SID 08.05.2026 • 14:40 Uhr Andreas Obst wurde zum wertvollsten Spieler der Basketball-Bundesliga gekürt. Nun erhält der Guard des FC Bayern von seinem Kapitän in der Nationalmannschaft großes Lob.

Dennis Schröder hat seinen langjährigen Weggefährten Andreas Obst nach dessen Wahl zum wertvollsten Spieler (MVP) der Basketball-Bundesliga in den höchsten Tönen gelobt.

„Jetzt bist du einfach der beste Shooter in Europa. Du hast der deutschen Nationalmannschaft geholfen, Welt- und Europameister zu werden. Deine harte Arbeit hat sich ausgezahlt“, sagte Schröder in einer Videobotschaft auf Instagram an seinen Nationalmannschaftskollegen gerichtet.

„Wie hart du arbeitest, ich habe das in den letzten Jahren gesehen. Unglaubliches Commitment: Erstmal zur Nationalmannschaft, aber auch, um Deutschland im Basketball größer zu machen“, sagte Schröder über den Guard von Bayern München. Obst hatte wenige Stunden zuvor am Donnerstagabend von der Ehrung erfahren. Das Voting war am Rande des 86:78-Auswärtserfolgs der Münchner bei den Riesen Ludwigsburg bekanntgegeben worden.

Bayern-Star Obst: „Diese Auszeichnung ist wirklich besonders“

„Diese Auszeichnung ist wirklich besonders und bedeutet mir sehr viel“, sagte Obst zu der historischen Leistung, als erster Deutscher seit über 20 Jahren die MVP-Trophäe zu gewinnen. Noch in der Ludwigsburger Halle hatten sich weitere Wegbegleiter an den 29-Jährigen gewandt. So waren Obsts Großeltern auf dem Videowürfel zu sehen.

„Ihr Grußvideo mit der Nachricht hat mich emotional echt gepackt“, sagte Obst. Inmitten der Freude richtete er allerdings den Blick auf die am 16. Mai beginnenden Playoffs um die deutsche Meisterschaft. Immerhin könnten ihm seine Großeltern dann noch ein weiteres Mal eine Freude bereiten. „Aktuell zählt nur, dass wir noch einen weiteren Titel dieses Jahr gewinnen können. Sollten wir das schaffen, werden aber alle von Oma und Opa zum Rhabarberkuchen eingeladen“.