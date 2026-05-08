NBA: WM-Held Schröder droht Playoff-Aus

SID 08.05.2026 • 06:01 Uhr Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder muss ernsthaft ums Weiterkommen bangen. Auch in Spiel zwei läuft es für ihn und die Cleveland Cavaliers nicht besser.

Welt- und Europameister Dennis Schröder steht mit den Cleveland Cavaliers in den Playoffs der NBA vor dem Aus. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft verlor mit seinem Team das zweite Gastspiel bei den Detroit Pistons mit 97:107 und geriet damit in der Best‑of‑seven‑Serie mit 0:2 in Rückstand. Der Druck vor den beiden Heimspielen am Samstag sowie am Montag ist bereits gewaltig.

Schröder konnte dem Spiel von der Bank keine entscheidende Wendung geben, kam letztlich in 20 Minuten auf vier Punkte, drei Rebounds und fünf Assists. Bester Werfer der Partie war Clevelands Donovan Mitchell mit 31 Zählern, doch auf der Gegenseite hielten Superstar Cade Cunningham mit 25 und Tobias Harris mit 21 Punkten entscheidend dagegen. Die Pistons hatten zuvor im Achtelfinale Orlando Magic um den verletzten Franz Wagner aus dem Wettbewerb geworfen.

Cunningham führt Pistons zum Sieg

Nach dem die Pistons im ersten Durchgang bereits mit 14 Zählern geführt hatten, kämpften sich die Cavaliers stark zurück und eroberten zu Beginn des letzten Viertels gar kurz die Führung.