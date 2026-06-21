Diese Hoeneß-Worte hallen nach

Lars Hinzberg 21.06.2026 • 20:45 Uhr Der FC Bayern Basketball hat die Meisterschaft spektakulär an ALBA Berlin verspielt. Das schmeckt natürlich auch den mächtigen Männern beim FCBB nicht.

Mit 20 Punkten Vorsprung war der FC Bayern Basketball gegen ALBA Berlin in die Halbzeit des entscheidenden Finalspiels der BBL gegangen. Mit 81:84 setzte es für die Bayern am Ende dennoch die ganz bittere Niederlage und der Meistertitel ging an die Albatrosse.

Noch während der Pause hatten Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Präsident Herbert Hainer den Titel bereits fest im Blick.

„Wenn man solch eine gute Ausgangsposition hat, wie wir sie im Moment haben, darf man das nicht mehr aus der Hand geben“, gab sich Hoeneß bei Dyn selbstbewusst.

FC Bayern Basketball: Hoeneß-Worte holen ihn ein

Es sollte anders kommen. ALBA startete nach der Pause eine denkwürdige Aufholjagd und erkämpfte sich in einem packenden Finish tatsächlich noch den Sieg. Für die Bayern endet die Saison damit komplett titellos.

Ob dieses Szenario eine Enttäuschung wäre, wurde Bayern-Präsident Herbert Hainer im Halbzeit-Interview mit BR24 gefragt: „Ja, das würde ich schon sagen. Denn eine Saison ohne Titel ist nicht das, was der Anspruch des FC Bayern ist. Dafür investieren wir zu viel, sowohl in Personal, Engagement und natürlich auch in Geld. Ein Titel muss auf alle Fälle immer drin sein.“

Im BBL-Pokal war für die Bayern bereits im Halbfinale gegen den späteren Sieger Bamberg Schluss. In der Euroleague scheiterte das Team im Play-in-Turnier und verpasste damit den Einzug in die Playoffs.

Anton Gavel als neuer Bayern-Trainer gehandelt

Personell wird es zur neuen Spielzeit in jedem Fall Veränderungen geben. Trainer Svetislav Pesic hatte im Winter zwar noch einmal interimistisch übernommen, die Finalniederlage gegen ALBA war nun das letzte Spiel der Trainer-Legende.

Als sein Nachfolger wird Anton Gavel, aktueller Trainer der BMA365 Bamberg Baskets, gehandelt.

„Ich persönlich glaube, dass wir in der nächsten Saison Anton Gavel hier als Trainer haben“, hatte Uli Hoeneß zuletzt öffentlich gesagt.