Prominenter Name: Sabally-Bruder wechselt nach Vechta

SID 04.06.2026 • 19:09 Uhr Lamin Sabally wechselt vom College in die Basketball-Bundesliga. Seine Schwestern feierten bereits große Erfolge in der WNBA.

Seine Schwestern Satou und Nyara Sabally mischen seit einigen Jahren die nordamerikanische Basketball-Profiliga WNBA auf, ihren Bruder Lamin zieht es dagegen erstmal zurück nach Deutschland.

Wie Bundesligist Rasta Vechta am Donnerstag bekannt gab, verpflichtet der Verein den 23 Jahre alten Bruder der beiden deutschen Nationalspielerinnen. Der Power Forward spielte zuvor in der amerikanischen College-Liga NCAA, in Vechta unterschrieb er nun einen Mehrjahresvertrag.

In seiner Entwicklung habe es „natürlich geholfen, solche Vorbilder in der eigenen Familie zu haben“, sagte Sabally: „Außerdem haben sie mich auf meinem Weg immer unterstützt, mir Ratschläge gegeben und ihre Erfahrungen mit mir geteilt. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Sabally-Schwestern feiern Erfolge in der WNBA

In Nordamerika konnten seine Schwestern bereits große Erfolge feiern, vor allem die 28 Jahre alte Satou (New York Liberty) gehört zu den großen Stars. 2020 wurde sie an zweiter Stelle gedraftet, seitdem spielte sie sich gleich drei Mal ins All-Star-Team.

Die zwei Jahre jüngere Nyara (Toronto Tempo) gewann 2024 mit New York Liberty die Meisterschaft. Bruder Lamin muss sich dagegen jetzt auf deutscher Bühne behaupten.