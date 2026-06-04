Prominenter Name: Sabally-Bruder wechselt nach Vechta

Seine Schwestern Satou und Nyara Sabally mischen seit einigen Jahren die nordamerikanische Basketball-Profiliga WNBA auf, ihren Bruder Lamin zieht es dagegen erstmal zurück nach Deutschland.
Sabally-Bruder wechselt nach Vechta
Wie Bundesligist Rasta Vechta am Donnerstag bekannt gab, verpflichtet der Verein den 23 Jahre alten Bruder der beiden deutschen Nationalspielerinnen. Der Power Forward spielte zuvor in der amerikanischen College-Liga NCAA, in Vechta unterschrieb er nun einen Mehrjahresvertrag.
In seiner Entwicklung habe es „natürlich geholfen, solche Vorbilder in der eigenen Familie zu haben“, sagte Sabally: „Außerdem haben sie mich auf meinem Weg immer unterstützt, mir Ratschläge gegeben und ihre Erfahrungen mit mir geteilt. Dafür bin ich sehr dankbar.“
Sabally-Schwestern feiern Erfolge in der WNBA
In Nordamerika konnten seine Schwestern bereits große Erfolge feiern, vor allem die 28 Jahre alte Satou (New York Liberty) gehört zu den großen Stars. 2020 wurde sie an zweiter Stelle gedraftet, seitdem spielte sie sich gleich drei Mal ins All-Star-Team.
Die zwei Jahre jüngere Nyara (Toronto Tempo) gewann 2024 mit New York Liberty die Meisterschaft. Bruder Lamin muss sich dagegen jetzt auf deutscher Bühne behaupten.
Der gebürtige Berliner bringe „viel Potenzial mit“, erklärte Vechta-Headcoach Christian Held: „Wir freuen uns, seine weitere Entwicklung gemeinsam angehen zu können und darauf, ihm dabei zu helfen, sich in der Liga zu etablieren.“