Satou Sabally hat den Sister Act in der nordamerikanischen Profiliga WNBA gegen ihre Schwester Nyara Sabally gewonnen.
Emotionaler deutscher Sister Act
Mit New York Liberty setzte sich die ältere der beiden deutschen Basketball-Nationalspielerinnen mit 97:82 gegen Toronto Tempo durch und fuhr mit ihrem Team den sechsten Sieg im zehnten Spiel ein. Toronto steht nun bei einer ausgeglichenen Bilanz von 5:5.
Besondere Rückkehr für Nyara Sabally
Für Nyara Sabally war es auch eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, wo sie 2024 mit dem Titelgewinn ein Highlight ihrer Karriere feierte. Vom Publikum gab es einen warmen Empfang.
„Es ist immer etwas Besonders“, sagte Nyara Sabally anschließend, nachdem vor dem Spiel ein Videorückblick über ihre Zeit in New York gezeigt wurde. „Ich denke, wir beide (sie und Coach Sandy Brondello, Anm. d. Red.) hatten eine großartige Zeit hier. Die Fans sind herausragend und es ist immer schön, zurück in New York zu sein.“
Satou Sabally im Duell mit ihrer Schwester knapp vorne
Die 28 Jahre alte Satou Sabally stand in Spiel zwei nach ihrer Erkrankung zwar nur knapp 14 Minuten auf dem Feld, erzielte dabei aber zwölf Punkte und kam auf fünf Rebounds. Ihre zwei Jahre jüngere Schwester Nyara kam als Starterin für Toronto auf elf Punkte, sechs Rebounds und drei Assist.
Mehr Zähler als den beiden Saballys gelangen Nationalmannschaftskollegin Leonie Fiebich. Ihre 14 Punkte (zwei Rebounds, vier Assists) bedeuteten für sie Saisonbestwert im dritten Einsatz.
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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)