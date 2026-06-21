Wechsel-Zoff mit dem FC Bayern: Spannende Hoeneß-Sätze

Maximilian Huber 21.06.2026 • 22:19 Uhr Wird Anton Gavel der neue Cheftrainer des FC Bayern Basketball? Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist guter Dinge, dass der Ex-Profi zur nächsten Saison nach München wechseln wird.

In der Frage, wer beim FC Bayern Basketball auf Coach Svetislav Pesic folgt und neuer Headcoach der Münchner wird, hat sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu Wort gemeldet und dabei durchaus spannende Sätze geäußert.

„Ich persönlich glaube, dass wir nächstes Jahr Anton Gavel hier als Trainer haben“, sagte Hoeneß in der Halbzeitpause des meisterschaftsentscheidenden Spiel fünf zwischen dem FC Bayern und ALBA Berlin (81:84) bei Dyn.

Großer Zoff um möglichen Gavel-Wechsel

Dass Gavel, der von 2014 bis 2018 selbst für die Münchner Basketballer aktiv war und derzeit in Bamberg als Cheftrainer unter Vertrag steht, vom FC Bayern umworben wird, galt lange Zeit als offenes Geheimnis.

Um einen möglichen Wechsel des 41-Jährigen war zuletzt großer Ärger aufgekommen – auch weil Bambergs Gesellschafter Michael Stoschek brisante Interna öffentlich machte.

Demnach will Trainer Anton Gavel seinen bis 2027 laufenden Vertrag mit einem juristischen Kniff anfechten, um ablösefrei nach München wechseln zu können. Laut Stoschek, der sich im Gespräch mit Bild über die Thematik äußerte, berufe sich Gavel dabei auf einen Formfehler: Die digitale Unterschrift unter seinem Vertrag sei mangels schriftlicher Bestätigung angreifbar und er habe bereits die Kündigung eingereicht.

„Er ist der, der den Vertrag bricht. Er ist der, der mit der Spitzfindigkeit kommt, die ihm zugetragen wurde, dass die digitale Unterschrift mangels Bestätigung nicht gilt, und hat uns die Kündigung vorgelegt“, hatte der Gesellschafter gesagt.

Hoeneß appelliert an die Diplomatie

Der FC Bayern Basketball soll Gavel auf den Formfehler hingewiesen haben, um auf diese Art und Weise aus dem Vertrag zu kommen. „Ich finde es absolut unfair, dass der größte und finanzstärkste Sportklub Europas dem kleinen Bamberg auf diese Weise den wichtigen Trainer wegnimmt“, sagte Stoschek.

Hoeneß erklärte, dass auch er von den Vorwürfen Bambergs mitbekommen habe. „Ich glaube, man muss versuchen, eine diplomatische Lösung zu finden – mit dem Ziel, Anton nächstes Jahr hier bei uns zu haben.“

Trainer-Legende Svetislav Pesic, der das Cheftrainer-Amt in München erst im Laufe der Saison übernommen hatte, gab vor einigen Monaten bekannt, dass er seine Trainer-Karriere nach der Saison 2025/26 beenden wird.