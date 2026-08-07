NBA-Traum vertagt: Alba-Youngster Kayil unterschreibt bis 2031

Die Hoffnungen auf einen Wechsel in die NBA haben sich für Jack Kayil vorerst nicht erfüllt, der Nationalspieler bleibt bei Alba Berlin. Kayil (20), zuletzt beim Draft an 39. Position von NBA-Champion New York Knicks ausgewählt, hat beim deutschen Meister einen neuen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben.
Kein Wechsel in die NBA: Kayil spielt weiter für Alba
Kayil verfolgt NBA-Traum bei Alba
„Die NBA ist und bleibt mein großer Traum – und Alba ist für mich genau der richtige Ort, um diesen Weg weiterzugehen. Der Klub hat mir bereits geholfen, die entscheidenden Schritte in diese Richtung zu machen“, sagte Kayil: „Ich kann es kaum erwarten, wieder loszulegen und da anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben.“
Der Deal sei „ein großer Erfolg für unser Programm“, so Sportdirektor Himar Ojeda: „Wir wollen gemeinsam an die Erfolge der letzten Saison anknüpfen und ihn gleichzeitig bei seinem Ziel unterstützen, nach Franz und Moritz (Wagner, d. Red.) als dritter Berliner den Sprung von der Alba-Jugend in die NBA zu schaffen.“
Kayil hatte in der vergangenen Bundesliga-Saison mit durchschnittlich 12,4 Punkten, 3,4 Assists und 3,0 Rebounds in gut 21 Minuten Spielzeit überzeugt. Der Point Guard wurde vor dem Playoff-Start zum BBL-Nachwuchsspieler der Saison gewählt. In der NBA Summer League absolvierte der gebürtige Berliner vier Spiele und verbuchte im Schnitt bei 22 Minuten Einsatzzeit 8,8 Punkte.