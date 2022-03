Nowitzki adelt Wagner: "Franz hat uns alle überrascht"

NBA-Rookie Franz Wagner hat beim deutschen Basketballidol Dirk Nowitzki mit seinen Leistungen in der nordamerikanischen Profiliga großen Eindruck hinterlassen. "Franz hat uns alle überrascht, er spielt eine tolle Saison", sagte Nowitzki am Dienstag in Köln: "Er ist ein unglaublicher Allroundspieler in seinem Alter."