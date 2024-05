Streich über Abschied: "Meine Fußstapfen sind nicht so groß"

In zwei Wochen wird Christian Streich zum letzten Mal als Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg an der Seitenlinie stehen. Der nahende Abschied löst trotz seiner langen Amtszeit noch einmal neue Gefühle aus. „Es fühlt sich ungewohnt an, da ich so etwas noch nie erlebt habe“, sagte er im Interview bei Sky. „Aber es ist kein Karriereende.“