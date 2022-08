Basketball-EM: "Dann sind wir bis ins Finale geflogen" - Greene gibt Deutschland Tipp aus Nowitzki-Zeit

Greene: Wenn ich mir den Kader anschaue – warum nicht? Wer am Ende des Tages als Kapitän auf dem Feld oder auf dem Meldebogen steht, ist nicht immer so wichtig. Dennis ist ein Spieler, der die Rolle als Kapitän nicht so an die große Glocke hängt, wie andere. Er kennt seine Qualitäten und weiß, dass er durch die Position, die Minuten und seine Rolle auch ein Leader sein muss. Wie Johannes Voigtmann ist er ein Spieler, der auf dem Court sehr viel redet und viel Verantwortung hat. Diese beiden wären auch für mich als Kapitän in Frage gekommen.