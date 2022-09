Basketball: ARD überträgt EM-Viertelfinale als Audio-Stream

Die ARD hat sich dazu entschieden, das EM-Viertelfinale der deutschen Basketballer gegen Griechenland in voller Länge als Audio-Reportage anzubieten. Auf sportschau.de können Fans am Dienstag ab 20.30 Uhr das K.o.-Spiel der Nationalmannschaft gegen NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo und Co. verfolgen. Im Bewegtbild laufen alle deutschen EM-Spiele kostenlos bei MagentaSport.