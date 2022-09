Basketball-EM: "Dennis wollte meine Kreditkarte" - Herbert witzelt nach Halbfinal-Coup

Italiens Nationalcoach Pozzecco hatte zuvor berichtet, seinen Spielern nach dem überraschenden Triumph im Achtelfinale gegen Serbien seine Kreditkarte zur Verfügung gestellt zu haben - zum Feiern. So weit wollte Herbert nicht gehen, obwohl er sichtlich gelöst erschien. „Ein kühles Bier“, so der Kanadier, hätte er jetzt gerne. Und die Spanier, die am Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport) in der Vorschlussrunde warten? (SERVICE: Alle Spiele der Basketball-EM im SPORT1-Liveticker)