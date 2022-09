Basketball-EM: Deutschland gewinnt sensationell gegen Giannis Antetokounmpo und Griechenland

Schon jetzt ist es der größte Erfolg, seit sich Sportikone Dirk Nowitzki bei der EM 2015 in der Hauptstadt von den Fans verabschiedete. Im Halbfinale am Freitag trifft das Team von Bundestrainer Gordon Herbert auf Weltmeister Spanien, ehe es am Sonntag um Bronze oder den ganz großen Coup geht. Es wäre die dritte EM-Medaille nach Gold 1993 und Silber 2005.