Basketball-EM: Frankreich erster Viertelfinalist

Die Mannschaft um NBA-Star Rudy Gobert besiegte in der Runde der besten 16 in Berlin die Türkei nach Verlängerung mit 87:86 (77:77, 43:35). Der Viertelfinalgegner des Ex-Europameisters wird am Sonntag zwischen Serbien mit Superstar Nikola Jokic und Italien ermittelt. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der Basketball-EM)