Basketball-EM: Schröder fliegt - Doncic siegt! Deutschland kassiert erste Pleite

Gegen Slowenien kassierte die Nationalmannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert beim 80:88 (36:43) die erste Niederlage. „80 Punkte sind eigentlich okay, am Ende war es offensiv zu wenig, um das auszugleichen, was Luka (Doncic, Anm. d. Red.) da gemacht hat. Wir haben dran geglaubt, aber wir haben zu viele freie Dinger verworfen. Es war offensiv heute keine Glanzleistung und defensiv haben wir nicht so die Mittel gefunden“, sagte Johannes Voigtmann bei MagentaSport.