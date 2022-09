Basketball-EM: NBA-Power mit Doncic, Jokic, Antetokounmpo, Schröder und Co. - die Stars des Turniers

In diesem Sommer gab der Klub den Center in einem Tauschgeschäft an die Minnesota Timberwolves ab. Gobert holte mit der Equipe Tricolore im Vorjahr in Tokio Olympiasilber, zuvor zweimal WM- und einmal EM-Bronze. Allein der Big Man wird der deutschen Mannschaft im Auftaktspiel das Leben sehr schwer machen. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der Basketball-EM)