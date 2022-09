Basketball-EM: Wagner-Festspiele und deutscher Overtime-Sieg gegen Litauen

Maodo Lo traf in Folge zwei unglaublich wichtige Dreier in Folge und, die am Ende spielentscheidend sein sollten, gab sich im Anschluss aber bescheiden. „Ich habe nicht das Spiel übernommen. Jeder hat übernommen“, stellte er die Mannschaft in den Vordergrund: „Diese Höhe und Tiefen in den Verlängerungen zu überstehen, das ist tatsächlich eine Leistung.“