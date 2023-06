Basketball-EM: Fiebich will "Aufmerksamkeit generieren"

Das Turnier in Israel und Slowenien (15. bis 25. Juni) soll auch als Werbung für den Frauensport dienen. „Wir hoffen, dass wir mehr Aufmerksamkeit generieren können. Wir stecken da genauso viel Arbeit rein wie die Männer“, sagte die Spanien-Legionärin von Casademont Saragossa am Medientag des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Kaiserau.