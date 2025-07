Basketball: Jokic in Serbiens vorläufigem EM-Kader

Jokic hatte mit der Nationalmannschaft zuletzt im Vorjahr bei Olympia in Paris Bronze im Spiel um Platz drei gegen Deutschland gewonnen. Bei der WM 2023 in Asien, als die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) die Serben im Finale bezwungen hatte, war Jokic nicht dabei.

Serbien wartet mit NBA-Stars auf

Schon in der EM-Vorbereitung könnte es ein nächstes Aufeinandertreffen geben. Serbien nimmt am Supercup in München (15./16. August) teil, außer den Deutschen gehören die Türkei und Tschechien zum Starterfeld. An der Isar spielt der Weltmeister im Halbfinale zunächst gegen die Türken, Jokic und Co. gegen die Tschechen.