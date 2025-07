Franz Wagner hofft auf NBA-Champion Hartenstein: "Wäre natürlich super"

Niklas Senger 18.07.2025 • 14:01 Uhr Franz Wagner hofft bei der Basketball-EM auf eine Teilnahme von NBA-Champion Isaiah Hartenstein. Wagner selbst will an seinen Führungsqualitäten arbeiten.

Platz vier bei den Olympischen Spielen in Paris, der sensationelle WM-Titel im Jahr 2023 und Platz drei bei der letzten Europameisterschaft stehen zu Buche.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft blickt auf die wohl erfolgreichsten Jahre der Verbandsgeschichte zurück. Auch bei der anstehenden Europameisterschaft in Lettland, Finnland, Polen und Zypern (27. August bis 14. September 2025) will das DBB-Team auf dem Erfolgskurs bleiben.

Einer der Anführer dürfte in diesem Sommer neben Kapitän Dennis Schröder wieder NBA-Star Franz Wagner werden. Der Small Forward spielte mit 24,2 Punkten in 60 Partien die punktetechnisch stärkste Saison seiner NBA-Karriere, dennoch will sich Wagner mit Blick auf die EM und den darauf folgenden Saisonstart nicht zurücknehmen.

Hartenstein: „Er ist ein anderer Spielertyp“

„Ich spiele gerne für unser Land, auch weil die Jungs extrem cool sind. Vielleicht wäre das anders, wenn unser Team nicht so eng wäre. Ich freue mich jedes Mal jeden Einzelnen zu sehen, das macht extrem Spaß im Sommer“, sagte Wagner im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung.

Weiter erklärte der 23-Jährige: „Es ist ein anderes Feeling als dieses Gefühl in der NBA, von dem wir vorher gesprochen haben. Es sind sechs, sieben Wochen mit den Jungs, das ist ein bisschen wie Klassenfahrt. Klar ist es anstrengend, das muss aber jeder für sich abwägen.“

Abwägen wird diese Belastung wohl auch Center Isaiah Hartenstein, der in einer wichtiger Rolle mit den Oklahoma City Thunder die NBA-Meisterschaft gewinnen konnte. Für die Nationalmannschaft spielte der Big Man bisher in 19 Partien, gehörte bei großen Turnieren jedoch zuletzt nicht zum Kader. Den letzten Einsatz im Nationaldress absolvierte Hartenstein im Jahr 2018.

Neben etablierten Nationalspielern wie Johannes Voigtmann, Daniel Theis oder Johannes Thiemann könnte Hartenstein jedoch ein wichtiger Faktor für die deutsche Mannschaft werden. „Er ist ein anderer Spielertyp, aber er hat die NBA gewonnen, Hartenstein wäre natürlich super“, meinte Wagner.

Wagner will bei der EM zum Anführer werden

Auch Nationaltrainer Álex Mumbrú sagte im Interview mit der Bild: „Ich will, dass er dabei ist. Das weiß er auch. Ich habe ihn schon in den USA besucht, wir sprechen häufig miteinander. Aber er wird sich erst entscheiden, wenn die Saison vorbei ist. Sie war ja sehr lang für ihn.“

Grundsätzlich abgeneigt ist Hartenstein jedenfalls nicht. So erklärte er der Bild noch im Januar: „Ich will auf jeden Fall wieder für die Nationalmannschaft spielen und etwas an Deutschland zurückgeben – vielleicht sogar einen Titel holen. Wenn sich mein Körper nach der langen Saison gut anfühlt, möchte ich im Sommer spielen.“

Abseits der Personalie Hartenstein stellte Wagner allerdings vor allem an sich selbst hohe Ansprüche.

„Ich sehe mich als einen der Führungsspieler, aber ich bin nicht so ein natürlicher Leader wie Dennis (Schröder, Anm. d. Red.). Das ist etwas, woran ich arbeiten möchte“, teilte der gebürtige Berliner der SZ mit und führte aus: „Deshalb spiele ich auch sehr gerne in der Nationalmannschaft, das ist ein guter Ort in einem gewohnten Umfeld, in dem ich so etwas ausprobieren kann. Gerade mit vielen Jungs, die älter sind als ich, das verändert die Situation nochmals.“

Bei der EM trifft Deutschland in der Gruppenphase von Tampere auf Litauen, Schweden, Großbritannien, Montenegro und den finnischen Gastgeber. Die K.o.-Runde steigt in Lettlands Hauptstadt Riga. Für die deutsche Nationalmannschaft wird beim ersten Turnier unter dem neuen Bundestrainer Mumbrú erneut eine Medaille das Ziel sein.