"Bedeutet mir die Welt": Schröder will Kings führen

SID 08.07.2025 • 23:12 Uhr Der Weltmeister erhält bei den Kings laut Medienberichten einen Dreijahresvertrag über 45 Millionen Dollar.

Bei den Sacramento Kings soll Dennis Schröder eine deutlich größere Rolle einnehmen als bei seinen Stationen der vergangenen Saison - ganz zur Freude des Basketball-Weltmeisters. "Starter in der NBA zu sein - mehr kannst du nicht verlangen", sagte Schröder bei seiner Vorstellung in Sacramento. Seinen früheren Teams gegenüber wolle er "nicht respektlos sein. Aber dieses Vertrauen von einer Organisation hatte ich die vergangenen Jahre nicht."

Er sei "wirklich dankbar dafür, so lange in dieser Liga zu sein", sagte Schröder, der bereits seit 2013 in der NBA spielt: "Nun eine Organisation und einen General Manager zu haben, die mich als ihren Point Guard erster Wahl sehen, bedeutet mir die Welt. Das will ich natürlich zurückgeben." Mit seinen neuen Teamkollegen wolle er in der kommenden Saison nun "sicherstellen, dass wir jedem in den Hintern treten".

Allein in der vergangenen Saison spielte Schröder für drei Teams: Die Brooklyn Nets, die Golden State Warriors und zuletzt die Detroit Pistons, mit denen er schließlich in der ersten Play-off-Runde an den New York Knicks scheiterte. In Sacramento, seiner nunmehr zehnten NBA-Station, sehe sich Schröder nun auch in der Rolle, "die Kultur zu prägen und Anführer und Stimme des Teams" zu sein.