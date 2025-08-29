Basketball-EM: Deutschland - Schweden heute live im Free-TV, Stream & Ticker

Die Basketball-Europameisterschaft läuft - und für Weltmeister Deutschland gilt es, den erfolgreichen Auftakt im zweiten Spiel zu bestätigen.
Deutschland muss heute früh ran
Wann spielt Deutschland? Diesmal ist das DBB-Team schon in der Mittagszeit gegen Schweden gefordert (ab 12.30 Uhr im LIVETICKER). Die Partie findet - wie die übrigen Vorrundenspiele der Deutschen - im finnischen Tampere statt.
Basketball-EM: So können Sie Deutschland vs. Schweden heute live verfolgen
- TV: RTL, MagentaTV
- Stream: RTL+, MagentaSport
- Ticker: SPORT1
EuroBasket: Bundestrainer fehlt weiterhin
Das DBB-Team fuhr zum Start der EuroBasket einen deutlichen 106:76-Sieg gegen Montenegro ein - trotz der Abwesenheit des erkrankten Bundestrainers Álex Mumbrú.
Der Spanier wird auch in den kommenden beiden EM-Spielen fehlen, wie Teamarzt Oliver Pütz am Donnerstag mitteilte. Assistenztrainer Alan Ibrahimagic wird Mumbrú im Duell mit den Skandinaviern deshalb erneut vertreten.
Das zweite deutsche EM-Spiel gegen Schweden können Sie live bei MagentaSport verfolgen. Alle 76 Spiele der EuroBasket werden live bei MagentaSport und MagentaTV übertragen - die deutschen Spiele kostenlos. Im Rahmen einer Partnerschaft mit der Deutschen Telekom zeigt auch RTL alle Spiele der deutschen Mannschaft im Free-TV.
Alle Spiele der FIBA EuroBasket 2025 live nur bei MagentaSport und MagentaTV - die deutschen Spiele kostenlos für alle!
Vor Schweden-Spiel: Entwarnung bei Bonga
Ibrahimagic gab derweil Entwarnung bei Isaac Bonga. Der Flügelspieler hatte das Feld kurz vor Ende des Montenegro-Spiels humpelnd verlassen. „Ich gehe davon aus, dass er dabei sein kann“, sagte der Coach mit Blick auf Schweden.
Während Deutschland zum Kreis der EM-Favoriten zählt, ist Schweden eher als Außenseiter einzustufen. Die Skandinavier verloren ihr erstes Spiel gegen Co-Gastgeber Finnland knapp mit 90:93.