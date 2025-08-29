Basketball-EM: Deutschland? "Wird ein harter Kampf"

Moritz Thienen 29.08.2025 • 22:26 Uhr Vor dem Duell mit Deutschland spielt NBA-Veteran Jonas Valanciunas in absoluter Top-Form. Bei SPORT1 erklärt er, was er vom Duell mit dem Weltmeister erwartet und wie er den Wechsel seines litauischen Landsmanns Rokas Jokubaitis zu den Bayern bewertet.

Entscheidet dieses Duell über den Gruppensieg? Am Samstag wartet auf Deutschland mit Litauen der vermeintlich stärkste Gegner der Gruppe B bei der Basketball-EM - ein Gegner in absoluter Top-Form.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim 94:67-Erfolg schossen die Litauer Montenegro am Freitagabend förmlich aus der Halle und feierten gemeinsam mit den knapp 5.000 litauischen Fans eine fette Basketball-Party. Gegen Deutschland sollen dann sogar nochmal 2.000 Fans mehr anreisen.

Die frenetischen Fans sind aber nicht die einzige Herausforderung. Auf litauischer Seite zeigt sich NBA-Routinier Jonas Valanciunas (33) in absoluter Top-Form, erzielte gegen Montenegro 19 Punkte in nur 13 Minuten – in Halbzeit zwei wurde er für das Duell gegen Deutschland geschont.

Auf das Duell mit dem Weltmeister freut sich der Spieler der Denver Nuggets schon sehr, wie er nach dem Spiel im exklusiven Gespräch mit SPORT1 erklärte: „Deutschland gehört jetzt schon seit ein paar Jahren zu den Top-Teams. Es macht immer Spaß, gegen eines der weltbesten Teams zu spielen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Valanciunas erwartet „extrem hartes Spiel“

Valanciunas zeigte sich beeindruckt von der Entwicklung in Deutschland: „Der deutsche Basketball ist natürlich weiter auf dem Vormarsch.“

Der Center erwartet gegen Dennis Schröder und Co. „ein extrem hartes Spiel“, bei dem sein Team alles hineinwerfen müsse, um eine Chance zu haben.

„Deutschland hat ein tolles Team. Sie haben sehr viel Power unter dem Korb und sind zudem sehr gefährlich von außen, mit vielen gefährlichen Dreier-Schützen. Das wird ein harter Kampf werden“, sagte Valanciunas.

{ "placeholderType": "MREC" }

Neuer Bayern-Star trumpft auf

Damit seine Litauer gegen die favorisierten Deutschen eine Chance haben, braucht es auch wieder eine Top-Leistung von Rokas Jokubaitis. Der neue Bayern-Star zeigt bisher ein überragendes Turnier mit 16,5 Punkten und neun Assists im Schnitt.

Von SPORT1 auf den neuen Bayern-Guard angesprochen, geriet NBA-Star Valanciunas ins Schwärmen: „Rokas ist einer unserer wichtigsten Spieler. Er spielt wirklich sehr gut und übernimmt immer mehr Verantwortung. Er führt uns an und macht einfach sehr gute Dinge auf dem Feld.“

Jokubaitis? „Könnt euch in Deutschland sehr auf ihn freuen“

„Er ist noch sehr jung, hat aber trotzdem schon viel Erfahrung. Wenn man Jugend und Erfahrung kombinieren kann, ist das eine fantastische Kombination“, lobte Valanciunas seinen Mitspieler weiter.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach der EM geht es für Jokubaitis dann weiter zum FC Bayern, für Valanciunas, ein guter Schritt: „Ihr könnt euch in Deutschland sehr auf ihn freuen und ich bin mir sicher, dass er begeistern wird.“