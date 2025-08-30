Basketball-EM: Schröder macht Rassismus-Vorfall öffentlich!

Vincent Wuttke 30.08.2025 • 15:02 Uhr Dennis Schröder überragt gegen Litauen erneut. Der deutsche Basketball-Star berichtet allerdings von einem Rassismus-Vorfall.

Rassismus-Vorfall bei der Basketball-EM! In der Halbzeit des überragenden 107:88 (55:47) der deutschen Nationalmannschaft im Kracher gegen Litauen wurde Dennis Schröder von den gegnerischen Fans aufgrund seiner Hautfarbe beleidigt. Das machte der Kapitän des DBB später bei Magenta Sport öffentlich.

So wollte sich der 31-Jährige über die Gala und das gelöste Ticket für das Achtelfinale auch zunächst nicht freuen.

Schröder verriet, dass die Litauen-Fans auf dem Weg in die Kabine „Affengeräusche“ in seine Richtung gemacht haben.

Zunächst befand der deutsche Kapitän zwar, auf die Stimmung angesprochen: „Es war geil. Auch eine geile Atmosphäre. Die litauischen Fans reisen immer mit.“

Doch „zur Halbzeit haben sie aber Affengeräusche gemacht und das ist eine Sache, die ich nicht akzeptieren kann. Rassismus auf dieser Welt, das gehört nicht hier hin.“

In der Mixed Zone ergänzte er: „Man kann mich beleidigen, man kann alles machen, aber Affengeräusche zu machen ist eine Sache, die ich nicht akzeptiere. Egal, wie hitzig es ist. Beleidigungen, das ist alles in Ordnung, aber Rassismus gehört einfach nicht zu diesem Sport. Das ist eine Sache, die nicht in Ordnung ist.“

Laut DBB-Präsident Ingo Weiss soll es Konsequenzen geben: „Ich habe offiziell bei der FIBA Beschwerde eingelegt, weil das eine Schweinerei ist. Da müssen wir Dennis natürlich bewusst in Schutz nehmen, weil sowas macht man nicht. Die FIBA weiß also Bescheid, wir werden es dem Ausrichter auch nochmal sagen, vielleicht kann der von den Tätern auch Adressdaten ermitteln, damit die Hallenverbot bekommen.“

Aufgrund der Szenen kam es auch zwischen den Teams auf dem Weg in die Kabinen zu einem Handgemenge. Die litauischen Spieler sollen ihre Anhänger verteidigt haben. Es sollen laut Informationen des DBB aber tatsächlich zwei Litauen-Fans aber die Übeltäter gewesen sein. Sie wurden dank des deutschen Athletiktrainer Arne Gresowiak aber identifiziert und der Halle verwiesen.

Der Kapitän der deutschen Auswahl zeigte zuvor schon seine ganze Klasse und erreichte so bereits vor der Halbzeit einen Meilenstein mit seinem 500. Punkt bei einer EM-Endrunde. Das gelang zuvor nur Dirk Nowitzki. Schröder überragte insgesamt mit 26 Zählern, sechs Assists und drei Rebounds.

Schröder berichtet von Rassismus-Eklat

Der Star fand deutliche Worte und zeigte sich schockiert: „Es gehört nicht zu diesem Sport und auch nicht zum Fußball. Bei meinen Sohn Dennis Malick Junior da habe ich es auch schon einmal mitbekommen und bekomme es heute selbst heute zum ersten Mal mit. Das ist traurig.“

Mitspieler Isaac Bonga sagte bei der Pressekonferenz: „Ich selbst habe es nicht gehört, aber es ist eine Sache, die wir nicht unterstützen. Es ist eine Sache, die schon sehr lange bekannt ist und in so einer Atmosphäre im Basketball nicht haben wollen.“

Interimsbundestrainer Alan Ibrahimagic fügte an: „Dennis war sehr aufgeregt - auch zurecht. Im Sport kämpft man gegeneinander. Aber so etwas hat hier nichts zu suchen. Wir können nur dagegen kämpfen.“

Noch kurz vor der EM hatte der Fahnenträger Deutschlands bei den Olympischen Spielen 2024 erklärt, dass ihm trotz des WM-Titels 2023 und EM-Bronze 2021 die Wertschätzung im Vergleich zu Legende Dirk Nowitzki in Deutschland fehle aufgrund seiner Hautfarbe.

Nun folgten diese schockierenden Szenen in der Halle in Tampere (Finnland). Der ehemalige deutsche Nationalspieler war als Experte bei Magenta Sport bestürzt.

„Bei seinem Interview da haben wir ein Zitat gesehen und schon war bei vielen die erste Reaktion, dass es nichts mit der Hautfarbe zu tun hat und es daran liegt, dass Nowitzki ein besserer Basketballer war und 21 Jahre bei einem Verein war und keine goldenen Lambos hatte und wir ihn deshalb lieben. Da wird ganz deutlich, wie einfach wir es uns machen. Es wurde teilweise als lachhaft abgetan.“