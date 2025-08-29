Bereit für Deutschland: Bayern-Neuzugang dreht auf

SID 29.08.2025 • 17:30 Uhr Die Mannschaft um NBA-Profi Jonas Valanciunas setzt sich gegen Montenegro durch.

Litauen hat sich vor dem Duell bei der Basketball-EM mit Weltmeister Deutschland keine Blöße gegeben.

Das Team um NBA-Profi Jonas Valanciunas bezwang am Freitag im finnischen Tampere Montenegro ohne Probleme mit 94:67 (47:28) und feierte damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Bereits am Samstag (12 Uhr/RTL und MagentaSport) kommt es nun zum direkten Aufeinandertreffen mit der deutschen Mannschaft.

Basketball-EM: Bayern-Neuzugang ragt heraus

Nach dem deutlichen 94:70 zum Auftakt gegen Großbritannien stellte der Favorit auch gegen Montenegro früh die Weichen auf Sieg, bereits zur Halbzeit betrug der Vorsprung 19 Punkte.

Beste Werfer der Begegnung war Litauens Rokas Jokubaitis mit 21 Zählern. Der Neuzugang der Bayern konnte in den letzten acht Minuten des Spiel sogar für das Spiel gegen Deutschland geschont werden.