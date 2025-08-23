Generalprobe vor Basketball-EM: Deutschland - Spanien live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 23.08.2025 • 16:00 Uhr Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft trifft im letzten Spiel vor der Europameisterschaft erneut auf Spanien.

Ein letztes Spiel, bevor es ernst wird: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft um Kapitän Dennis Schröder trifft bei ihrer EM-Generalprobe auf Spanien. Es ist auch das schnelle Wiedersehen nach einem überzeugenden Testspielsieg gegen die Iberer.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich die Mannschaft von Bundestrainer Álex Mumbrú mit 106:105 nach Verlängerung gegen Spanien durchgesetzt. Das Rematch steigt am heutigen Samstag, los geht es um 19 Uhr. Alle Spiele der FIBA EuroBasket 2025 live nur bei MagentaSport und MagentaTV!

„Wir haben das Spiel kontrolliert und haben vor allem in der ersten Hälfte gut in der Verteidigung gespielt“, hatte Mumbrú nach der Partie am Donnerstag gesagt. Ähnlich dominant wird das DBB-Team wieder auftreten wollen.

„Es wird hart, weil es das 2. Spiel ist“, sagte der Coach mit Blick auf das neuerliche Kräftemessen mit seinem Heimatland weiter: „Spanien arbeitet schon daran, was sie besser machen können. Deshalb wird es ein hartes Spiel. Wir müssen weiter hart arbeiten.“

Bis zum Beginn der EM-Gruppenphase am kommenden Mittwoch im finnischen Tampere gegen Montenegro muss Mumbrú derweil noch zwei Spieler aus seinem 14er-Kader streichen. Nelson Weidemann und Leon Kratzer, die in Madrid ohne Einsatzminuten blieben, dürfte es wohl am ehesten treffen.