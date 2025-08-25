Neuer Job für NBA-Star Moritz Wagner bei der Basketball-EM 2025

SPORT1 25.08.2025 • 15:12 Uhr Moritz Wagner verpasst die Basketball-EM 2025 verletzungsbedingt. Doch der NBA-Star ist trotzdem dabei. Der Weltmeister übernimmt eine neue Rolle.

Weltmeister und NBA-Star Moritz Wagner wird die Basketball-EM 2025 verletzungsbedingt verpassen – und ist doch mittendrin. Der Center von den Orlando Magic, der sich im Dezember einen Kreuzbandriss zugezogen hat, wird bei MagentaSport als Experte zum Einsatz kommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das gab der Sender am Montag bekannt. Wagner wird die Live-Übertragungen begleiten und „vielseitig im Programm als Experte aus den USA“ eingebunden sein, heißt es in der Mitteilung.

Geplant sind TV-Analysen bei ausgewählten Spielen sowie Beiträge im Podcast „EuroBasket Spezial“.

Premiere als TV-Experte

Wagner zeigte sich begeistert von seiner neuen Aufgabe. Er betonte, dass ihm die Rolle die Chance gebe, den Sport aus einer anderen Perspektive zu beleuchten und einer größeren Öffentlichkeit näherzubringen. „Ich freue mich, ein Teil dessen zu sein und auf ganz authentische Weise mit dabei zu sein“, erklärte er.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der NBA-Profi kündigte zudem an, klare Worte finden zu wollen: „Was ihr von mir erwarten könnt?! Ich bin ja keiner, der ein Blatt vor den Mund nimmt. Es ist jetzt auch eine ganz andere Perspektive. Ich hoffe, dass ich auch was dabei lernen kann. Das wird eine tolle Erfahrung mit viel Spaß und viel Lachen.“

Wagner bewertet auch Bruder Franz

Mit seiner neuen Rolle wird Wagner auch die Leistungen seines jüngeren Bruders Franz einschätzen, der auch bei der anstehenden EM zu den Leistungsträgern im deutschen Nationalteam gehört. „Was wir von dieser Mannschaft erwarten können, das ist so wie jedes Jahr: wenn wir nicht um die Goldmedaille und nicht um den Gewinn des Turniers spielen, sind wir auf der falschen Linie“, sagte er.