Basketball-WM: Basketball-Wahnsinn in Manila! Deutschland ist Weltmeister

Deutschland zerlegt Serbien im dritten Viertel

In der zweiten Halbzeit zog Deutschland ihre Defensive deutlich an und spielte sich zum Ende des dritten Viertels einen Vorsprung von zwölf Punkten heraus - auch weil Serbien komplett abkühlte und nur zehn Punkte in diesem Abschnitt erzielte.

Deutschland ungeschlagen Weltmeister

Am Montag fliegt der DBB-Tross nach der zu erwartenden Partynacht nach Hause, am Dienstag gibt es dann in Frankfurt am Main einen Empfang bei einem Sponsor. Der Auftakt zu vielen Feierlichkeiten, die noch folgen werden.