Schröder entspannt nach Mumbrú-Ausfall: "Es ändert sich nichts"

26.08.2025 • 18:48 Uhr

Kapitän Dennis Schröder sieht die deutschen Basketball-Weltmeister auch ohne den erkrankten Bundestrainer Álex Mumbrú für den EM-Auftakt gewappnet.

„Für uns ändert sich nichts. Natürlich ist er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Er wird uns fehlen, aber auf dem Feld sind wir Spieler. Und wir werden alles dafür tun, um einen Sieg einzufahren“, sagte der NBA-Profi von den Sacramento Kings am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Tampere.

Mumbrú mit Infekt im Krankenhaus

Mumbrú war nach der Ankunft am Montag wegen eines akuten Infekts ins Krankenhaus gebracht worden, für den Turnierstart am Mittwoch (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen Montenegro fällt der Spanier auf jeden Fall aus. Vertreten wird der 46-Jährige von seinem Assistenten Alan Ibrahimagic, von dem Schröder viel hält: „Alan hat auch Erfahrung als Headcoach, hat mit der U18 die Europameisterschaft gewonnen und ist mit der U19 Vize-Weltmeister geworden. Er hat Erfahrung.“